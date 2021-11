Condividi l'articolo









(ANSA) – BARI, 11 NOV – Oggi in Puglia si registrano 262

nuovi casi di Coronavirus (1,2% dei 21.580 test eseguiti) e 2

decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 64 in provincia di

Bari, 34 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 21 in provincia

di Brindisi, 39 in quella di Foggia, 41 in provincia di Lecce e

60 in provincia di Taranto.

Delle 3.565 persone attualmente positive 155 sono ricoverate

in area non critica e 19 in terapia intensiva. (ANSA).



