Covid: in Puglia 3 morti e 1.526 positivi, il 14,3% dei test

(ANSA) – BARI, 20 AGO – Sono 1.526 i nuovi casi di positività

al coronavirus registrati nelle ultime ore in Puglia su 10.684

tamponi eseguiti. Tre i decessi. L’indice di positività è del

14,3%. Attualmente sono 32.811 le persone positive, 313 quelle

ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva. Questa

la divisione dei nuovi casi per provincia: Bari 325, Bat 88,

Brindisi 174, Foggia 209, Lecce 429, Taranto 215. Residenti

fuori regione 81, in Provincia in via di definizione 5. (ANSA).



