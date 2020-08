Covid in resort, 10 positivi dopo i primi 150 tamponi

(ANSA) – LA MADDALENA, 19 AGO – Sui primi 150 tamponi

processati tra i turisti e il personale in quarantena in un

resort di Santo Stefano ci sono 10 casi di positività al

Covid-19. Lo rivela il sindaco di La Maddalena, Luca Montella,

dopo i risultati dei primi test, arriviati questa mattina, su un

totale di 470 effettuati ieri a seguito del contagio di un

lavoratore stagionale della struttura alberghiera, attualmente

ricoverato all’ospedale di Sassari. In giornata, al più tardi

domani, si conosceranno gli esiti degli altri esami. I controlli

molecolari hanno permesso di accelerare le operazioni di

screening, processando i tamponi a grandi blocchi. “L’Unità di

crisi, che sta gestendo la situazione, ci ha riferito che il

dato complessivo potrebbe essere disponibile intorno alle 14”,

annuncia Montella. (ANSA).



