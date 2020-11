Covid: in Valle d’Aosta 8 decessi, 72 positivi e 146 guariti

(ANSA) – AOSTA, 28 NOV – Nelle ultime 24 ore in Valle

d’Aosta sono stati registrati 72 nuovi positivi al Covid-19 a

fronte di 268 persone sottoposte a test, otto decessi (164 nella

seconda ondata di contagi, 310 dall’inizio della pandemia) e 146

guarigioni. I casi positivi attuali scendono così a 1.465, 82 in

meno di venerdì.

I pazienti nei reparti ospedalieri sono 130 (erano 129 venerdì),

14 quelli ricoverati in terapia intensiva (erano 15). Le persone

in isolamento domiciliare sono 1.321 (erano 1.403).

Le forze dell’ordine hanno effettuato 576 controlli, elevando

otto sanzioni.

I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento diffuso

dalla Regione Valle d’Aosta. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte