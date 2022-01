Covid: in Vda 30 sanitari positivi, difficoltà nei reparti

Condividi l'articolo

(ANSA) – AOSTA, 06 GEN – In Valle d’Aosta il contagio dilaga

e non risparmia gli operatori sanitari, anche con la terza dose

di vaccino già fatta. “Emergono 5-6 nuovi casi positivi al

giorno fra medici, infermieri e oss – spiega il direttore

sanitario dell’Usl, Guido Giardini – sono casi lievi, ma

l’impatto sull’ospedale non è banale, perché considerando anche

l’isolamento di 7 giorni ci sono una trentina di persone a casa

da lavoro in questo momento. Sono fattori che ovviamente

incidono anche sulle decisioni per l’apertura del Covid 3, per

esempio, che aprirà però vorrà dire forse dover ridimensionare

ulteriormente altre attività, anche ambulatoriali”. Con trenta

risorse “si tiene in piedi un reparto senza problemi”. (ANSA).



