(ANSA) – VENEZIA, 24 OTT – Nuova impennata dei casi Covid in

Veneto: in un giorno sono 1.729 in più. I decessi sono 9. Il

totale dei casi ha raggiunto quota 42.869, le persone

attualmente positive sono 15.621 e i morti complessivi sono

2.317. (ANSA).



