Covid, individuati alcuni casi di Delta Plus in Spagna

MADRID – Anche in Spagna sono stati individuati alcuni casi di Covid provocati dalla sotto-variante Delta Plus del coronavirus, che ha provocato allarme in particolare in Regno Unito, in quanto si teme sia ancora più aggressiva del ceppo Delta. Il primo territorio a comunicarlo è stata la Catalogna, dove sono stati trovati finora nove casi, secondo quanto detto ai media iberici in conferenza stampa da Carmen Cabezas, segretaria di Salute Pubblica del governo regionale. Nella regione di Madrid, invece, ci sono dei casi in fase di studio, ha affermato in un’intervista concessa alla radio Onda Madrid l’assessore alla Salute, Enrique Ruíz Escudero. “È probabile che verrà individuato qualche caso”, ha detto.

Monitoraggio stretto anche nella zona prossima a Gibilterra, secondo quanto ha dichiarato l’assessore alla Salute dell’Andalusia e raccoglie l’agenzia di stampa Efe. In quell’area, ha aggiunto, è stato trovato un caso ad agosto.



