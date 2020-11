(ANSA) – ROMA, 07 NOV – “Immobile, Leiva e Strakosha a

disposizione domani? Penso di sì, anche se sappiamo che questo è

un momento di incertezza. Ad oggi sono tutti disponibili, anche

se ho pronte le opzioni a, b e c come siamo abituati a fare da

maggio a oggi”. Lo dice il tecnico della Lazio Simone Inzaghi in

conferenza stampa alla vigilia della partita di domani con la

Juventus. “Lì ho sentiti e li ho visti sereni”, ha aggiunto.

(ANSA).



