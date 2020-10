Covid: Iran, 4.439 contagiati in un giorno, 195 morti

(ANSA) – TEHERAN, 10 OTT – Il coronavirus ha finora causato

28.293 vittime in Iran, di cui 195 nelle ultime 24 ore. Il virus

ha anche infettato 3.875 persone da ieri. portando il numero dei

casi dall’inizio della pandemia a 496.253. Lo ha detto la

portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari. “Tra

gli infetti, circa 4.439 sono in condizioni di salute critiche,

mentre altri 403.950 sono guariti. 4.284.413 test sono stati

effettuati nel Paese”, ha detto la portavoce alla tv di stato.

Le autorità iraniane hanno prorogato la chiusura di luoghi

pubblici come moschee e palestre per un’altra settimana. Il

presidente Hassan Rouhani ha detto oggi che le persone che

circolano senza mascherina a Teheran dovranno pagare una multa

di 500.000 rial (poco più di 10 euro), mentre le persone infette

che nascondono la loro malattia o non rimangono in quarantena

saranno multate di 2.000.000 rial. (ANSA).



