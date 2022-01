Covid, istituto Usa: picco morti in Italia a metà febbraio

Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 05 GEN – In Italia il picco dei decessi

per Covid-19 potrebbe arrivare a metà febbraio, secondo

l’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme), un centro

di ricerca indipendente sulla sanità globale dell’università di

Washington.

Stando alle proiezioni dell’Ihme, potrebbe esserci tra i 343

e i 576 morti al giorno in Italia, a seconda delle variabili

(uso della mascherina, severità della variante Omicron, terze

dosi ed esitazione vaccinale). (ANSA).



