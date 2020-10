Covid: la nuova foto simbolo ‘Per gli infermieri lo stesso film di marzo’

Nuovo grido d’allarme del personale sanitario impegnato ogni giorni a curare i pazienti contagiati dal Coronavirus.

Questa volta arriva con una nuova foto-simbolo scattata, questa volta, nella corsia del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna e postata su Facebook da Antonio Gramegna, coordinatore degli infermieri di quel reparto.

‘Lui è un infermiere che come me si è ammalato di covid a Marzo – scrive Gramegna – mentre ci prendevamo cura di molti pazienti che arrivavano in reparto e non respiravano, guariti siamo ritornati in corsia a curare persone, senza risparmiarci. Lui è limmagine di tanti infermieri che stanno rivivendo lo stesso film di marzo, io lo osservo e mi rendo conto in questo suo atteggiamento raccolto prima di entrare in camera quanta preoccupazione c’è’.

Quindi l’accorato appello: ‘A voi tutti chiedo con forza di non chiamarci eroi ma di adottare comportamenti che prevengano i contagi, questo è l’unico modo possibile che avete per esprimere la vostra riconoscenza all’impegno e alla dedizione che ogni giorno mettiamo nell’ essere infermieri e prenderci cura della vostra salute’

