Covid: Lazio, 7.993 nuovi casi positivi, 5 i decessi

(ANSA) – ROMA, 02 GEN – “Di 36.248 tamponi effettuati nel

Lazio, si registrano 7.993 nuovi casi positivi (-4.352), sono 15

i decessi (+9), 1.173 i ricoverati (+19), 152 le terapie

intensive (-1) e +1.058 i guariti. Il rapporto tra positivi e

tamponi è al 22%. I casi a Roma città sono a quota 4.631. Siamo

al 90,5% di seconde dosi over 12 anni, la fascia 5-11 anni ha

superato il 10% con circa 40 mila somministrazioni. La fascia

12-19 anni è all’80% con oltre 341 mila somministrazioni. Con le

terze dosi abbiamo superato il 42% degli adulti con oltre 2

milioni di somministrazioni effettuate”. Lo comunica in una nota

l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Nella prossima settimana è atteso l’arrivo dei farmaci

anticorpi monoclonali per via orale – aggiunge – le modalità di

reclutamento e i centri prescrittori sono i medesimi degli

anticorpi ad infusione”.

Nel Lazio sono state superate le 11 milioni di

somministrazioni e di queste 2 milioni sono dosi di richiamo.

Superato il 96% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e il

90,5% degli over 12 sempre in doppia dose. Riguardo al vaccino

antinfluenzale, sono state somministrate oltre 1 milioni e 170

mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 360 mila vaccini ai

medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono

attivi nella campagna ad oggi 3.972 medici di medicina generale

e 384 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie”. (ANSA).



—

