Covid: Lega B, emendamento su versamenti fisco aiuta calcio

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – La Lega Serie B esprime apprezzamento

per la notizia della presentazione dell’emendamento sulla

sospensione dei versamenti fiscali per le società

professionistiche e dilettantistiche fino al 30 aprile.

‘Apprezzamento per il ruolo della federazione, al quale anche la

Lega Serie B ha contribuito, e per il governo – afferma il

presidente di Lega B, Mauro Balata -, che ha accolto una

proposta che va nella direzione di aiutare il calcio e lo sport

in questo momento di particolare difficoltà. Ovviamente

l’augurio – conclude – è che ora il Parlamento metta il sigillo

a questo atto’. (ANSA).



—

