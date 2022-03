Covid: Lega in Cdm chiede via green pass per i ristoranti al chiuso

Condividi l'articolo

Il pacchetto di misure per l’uscita dalle restrizioni Covid non convince del tutto la Lega: secondo quanto si apprende il ministro Massimo Garavaglia in Cdm ha sottolineato alcune “incoerenze” come il green pass al ristorante e non in albergo chiedendo almeno di eliminare subito il green pass anche per i ristoranti anche al chiuso. Troppo avanti, il ragionamento, la data del 1 maggio. Il provvedimento comunque, sarebbe stato il giudizio complessivo, va “nella giusta direzione”.



