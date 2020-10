Covid: Lega Serie B decide di rinviare Reggiana-Cittadella

(ANSA) – ROMA, 22 OTT – La partita Reggiana-Cittadella,

valida per la 5/a giornata del campionato di calcio di Serie B e

in programma sabatoalle 14, è stata rinviata a data da

destinarsi. Lo comunica la Lega calcio di Serie B, con una nota.

L’organismo che gestisce il movimento calcistico cadetto ha

accolto la richiesta presentata dal club emiliano, in seguito

alle numerose positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo

squadra e in ottemperanza al comunicato ufficiale n.29 della

stessa Lega di B, che regola situazioni di questo genere.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte