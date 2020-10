Covid: Lembo, no criteri aziendali per ristori sport di base

(ANSA) – ROMA, 31 OTT – “Al premier Conte abbiamo esplicitato

le nostre preoccupazioni, l’impegno del governo è stato sui

ristori ma tutto il mondo dello sport di base si basa sulla

mancanza di scopo di lucro e commisurare i ristori in base cali

di fatturato significa uare criteri aziendalistici che non si

sposano bene con la nostra realtà”. È quanto dichiarato dal

presidente dell’Us Acli Damiano Lembo, intervenuto al ‘Dribbling’ su Rai 2.

“La crisi Covid-19 è grave, noi rispettiamo le regole ma

abbiamo segnalato alcune anomalie rispetto al decreto ‘Ristori’

del 28 ottobre. La richiesta al governo è stata quella di

prendere in considerazione modalità diverse di ristoro”, ha

aggiunto il numero uno dell’Us Acli, coordinatore degli Enti di

Promozione presso il Coni. “Siamo preoccupati e arrabbiati – ha

incalzato Lembo -. Ci siamo adoperati per far rispettare i

protocolli, tanto che ci sono stati riscontri che non hanno dato

esiti negativi. Insomma, il compitino lo avevamo fatto e quindi

il Dpcm del 24 è stata una doccia fredda. Lo sport di base è

seriamente a rischio ma non solo quello. Lo sport è salute,

economia sociale e nuovi stili di vita votati al benessere, non

per costrizione ma per scelta. Lo sport è un presidio medico”.

(ANSA).



