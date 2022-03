Covid: l’Emilia-Romagna torna in zona bianca

Condividi l'articolo

L’Emilia-Romagna torna in zona bianca, a partire da lunedì 14 marzo. Lo ha comunicato il ministero della Salute, alla luce dei dati della Cabina di regia sulla pandemia. Il cambio di colori scatterà da lunedì 14 marzo.

Lo stesso provvedimento riguarda anche Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D’ Aosta passano in area bianca. La scorsa settimana erano passate in area bianca Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte