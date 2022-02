Covid: Liguria, calano parametri, stabili Intensive

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 12 FEB – In Liguria ci sono 1.637 nuovi casi

di positività al Covid a fronte di 15.515 tamponi tra molecolari

e antigenici per un tasso di positività che si attesta al

10,55%. Genova ne conta 678, Savona 317, La Spezia 222, Imperia

217, il Tigullio 201. Due persone testate non sono residenti in

Liguria. Cala ancora il numero totale dei positivi in Liguria:

sono 26.733, 2.013 in meno rispetto a ieri. Scende ulteriormente

il dato relativo ai ricoveri che oggi sono 624, 38 i meno

rispetto a ieri. Stabile, 29, il numero dei pazienti in

Intensiva. Di questi 21 non sono vaccinati. Cala ancora il

numero delle persone in isolamento domiciliare: sono 26.151,

1.922 in meno rispetto a ieri. I decessi segnalati sono 4

avvenuti tra il 10 e l’11 febbraio: si tratta di tre donne di

età compresa tra gli 83 e gli 89 anni e un uomo di 92 anni. I

morti in Liguria, da inizio pandemia, sono 4.998.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 7.279 dosi di

vaccino. Le dosi booster complessive sono, a oggi, 876.048.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte