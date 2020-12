Covid: lockdown notturno in Israele da domani al 2 gennaio

(ANSA) – TEL AVIV, 08 DIC – Lockdown notturno da domani sera

e fino al 2 gennaio con proibizione nel lasso di tempo delle

attività commerciali e restrizioni al movimento tra le zone. Lo

ha deciso il Comitato contro il coronavirus a fronte della

situazione nel Paese dove le infezioni sono in crescita.

Le indicazioni assunte dal Comitato dovranno ora essere

ratificate dal governo di Benyamin Netanyahu oggi. Tra le

decisioni – che coprono l’arco temporale della festività ebraica

di Channuccà (10-18/12), del Natale e della fine dell’anno –

anche quella che introduce l’obbligo del test per chi torna

dall’estero per fare la quarantena a casa: in mancanza del

tampone negativo, l’isolamento di 14 giorni si svolgerà in uno

degli hotel predisposti dalle autorità. Altre misure riguardano

centri commerciali, mercati, scuole, musei, eventi culturali e i

trasporti.

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della

Sanità, le infezioni sono salite a 1.837 con 67mila tamponi e un

tasso al 2.8%. I casi attivi della malattia sono quasi 14mila. I

decessi – da inizio pandemia – sono in tutto 2.924. (ANSA).



