Covid: Lotti (Pd),mondo sport merita rispetto e regole certe

(ANSA) – ROMA, 28 OTT – “Il mondo dello sport, soprattutto

lo sport di base, merita attenzione ma anche rispetto”, quindi “senza fare polemiche, perché in questa fase è certamente

l’ultima cosa che serve al Paese, vorrei lanciare un appello al

Governo affinché si faccia chiarezza una volta per tutte e in

modo definitivo sulle regole cui devono attenersi le società

sportive per gli allenamenti”. Lo afferma in un comunicato l’ex

ministro per lo Sport e deputato del Pd Luca Lotti.

“Fermo restando l’assoluta necessità di assicurare tutte le

norme di sicurezza, in questi giorni abbiamo assistito a uno

spiacevole e inopportuno balletto di raccomandazioni, FAQ e

informazioni spesso l’una in contraddizione con l’altra”,

prosegue Lotti, evidenziando che “il risultato è una confusione

sulle regole da seguire che sta mettendo ulteriormente in

difficoltà molte società”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte