Covid: l’Uefa annulla la sfida fra Romania e Norvegia

(ANSA-AFP) – OSLO, 14 NOV – L’Uefa ha annunciato che la

partita di Nations League fra Romania e Norvegia, in programma

domani, è stata annullata. Le autorità norvegesi hanno deciso di

vietare il viaggio della Nazionale a Bucarest a causa di un caso

Covid. “La partita non può essere giocata”, ha scritto la

Confederazione calcistica europea sul proprio sito web.

Sabato scorso, il ministro della Salute norvegese aveva ordinato

alla selezione nordica di non recarsi in Romania per la 5/a e

penultima giornata del torneo. Il terzino destro Omar

Elabdellaoui, che gioca nel Galatasaray (in Turchia), ieri è

risultato positivo al Coronavirus e il membro di Governo ha

invitato la Federazione a rispettare le regole di quarantena,

che raccomandano l’isolamento. “Se la Federcalcio sceglie di

operare in una zona grigia legale, e in particolare di minare

uno degli strumenti più importanti a nostra disposizione per far

fronte alla pandemia, che è quello della quarantena dopo un

contatto con una persona infetta, allora reagirò con forza”, ha

detto Bent Hoeie, alla tv pubblica NRK.

Dopo la scoperta di questa positività, la Federazione ha

annullato la partenza per la Romania, ma ha comunque voluto

ottenere l’approvazione delle autorità; la Norvegia giocherà

l’ultima partita mercoledì contro l’Austria. In una lettera al

ministro, pubblicata sul proprio sito web, la Federazione ha

affermato di temere “le conseguenze della mancata partecipazione

a queste partite”, se fosse stata costretta a ritirarsi.

Mercoledì l’amichevole tra Norvegia e Israele era già stata

annullata, dopo la scoperta di un caso di positività al Covid

nelle file della Nazionale israeliana. (ANSA-AFP).



—

