COVID: MAPPA ECDC, TUTTA ITALIA IN ROSSO SCURO

Condividi l'articolo

(ANSA) – BRUXELLES, 13 GEN – L’Italia diventa tutta rossa scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19: è l’indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Passa dunque in rosso scuro anche la Sardegna ancora in rosso la scorsa settimana. Per l’agenzia Ue, poi, è in rosso scuro tutta l’Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell’Europa Centro-Orientale. In rosso solo la Romania, parte dell’Ungheria e vasta parte della Polonia. Non c’è nessun Paese indicato con un rischio minore (giallo o verde). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte