Covid: Marche, +1.502, incidenza scende a 584

(ANSA) – ANCONA, 04 MAR – Prosegue la discesa del tasso di

incidenza cumulativo nelle Marche, arrivato a 584,38 su 100mila

(ieri era 589,51), mentre si registrano nell’ultima giornata

1.502 nuovi casi di covid, secondo i dati dell’Osservatorio

Epidemiologico Regionale. La positività è 41,6% di 3.614 tamponi

del percorso diagnostico, su 5.209 tamponi totali analizzati. Le

persone con sintomi sono 298, i contatti stretti di casi

positivi 443, i contatti domestici 406, i positivi in setting

scolastico formativo 22, i contatti in setting lavorativo 3, i

casi in fase di approfondimento epidemiologico 319. La provincia

di Ancona totalizza 416 nuovi casi, seguita da Pesaro Urbino con

277, Macerata con 263, Ascoli Piceno con 244, oltre a 64 casi

fuori regione. Il contagio interessa soprattutto le fasce di età

25-44 anni con 375 casi, 45-59 con 306, 14-18 anni con 200.

(ANSA).



