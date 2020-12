Covid: Marche, 467 casi tra ‘molecolari’, 48 ‘antigenico’

(ANSA) – ANCONA, 17 DIC – Sono 467 i casi di positività al

coronavirus nelle Marche sulla base di 1.830 tamponi molecolari; nel percorso Screening Antigenico sono stati effettuati invece

1.449 test e sono stati riscontrati 48 casi da sottoporre ora a

tampone molecolare. Lo fa sapere il Servizio Sanità della

Regione: nelle ultime 24 ore testati 4.824 tamponi: 3.279 nel

percorso nuove diagnosi (di cui 1.449 nel percorso Antigenico) e

1.545 nel percorso guariti.

Dei 467 positivi tra i molecolari, 146 sono stati rilevati in

provincia di Pesaro Urbino, 114 in provincia di Macerata, 109 in

provincia di Ancona, 60 nel Fermano, 28 in provincia di Ascoli

Piceno e 10 da fuori regione. I casi comprendono 66 soggetti

sintomatici. Inoltre ci sono contatti in setting domestico (94),

contatti stretti di casi positivi (115), in setting lavorativo

(33), in ambienti di vita/socialità (23), in setting

assistenziale (6), contatti con coinvolgimento di studenti di

ogni grado di formazione (10), screening percorso sanitario (13)

e due rientri dall’estero. Per altri 105 casi sono ancora in

corso le indagini epidemiologiche. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte