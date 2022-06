Covid: Marche, 70 ricoverati (+1), incidenza stabile a 175

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 06 GIU – Un ricoverato più per Covid-19

nelle Marche (ora sono 70), 198 positivi con incidenza che resta

sostanzialmente stabile (da 175,93 passa a 175,40) e una persona

deceduta che fa salire il totale di vittime a 3.918. Lo comunica

la Regione. Nell’ultima settimana (tra il 30 maggio e il 5

giugno) le Marche hanno fatto segnare complessivamente 2.638

positivi.

Quanto ai ricoveri, ci sono attualmente due degenti in

Terapia intensiva (numero invariato rispetto al giorno

precedente), su 230 posti letto complessivi (occupazione

pazienti Covid allo 0,9%), quattro in Semintensiva (invariato) e

64 in reparti non intensivi (+1). In Area medica la saturazione

dei degenti Covid su 983 posti è del 6,9%. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte