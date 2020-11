Covid: Marche, 702 positivi in 24 ore, 182 ad Ascoli Piceno

(ANSA) – ANCONA, 11 NOV – Sono 702 i positivi al

coronavirus rilevati nelle Marche nelle ultime 24ore nel

percorso nuove diagnosi in cui sono stati esaminati 2.067

tamponi (33,9%). Considerando il totale di 3.656 test eseguiti

nell’ultima giornata, tra cui 1.589 nel percorso guariti, i casi

risultano il 19,2%. Il Servizio Sanità della Regione ha

comunicato che il maggior numero tra gli ultimi contagi si è

registrato in provincia di Ascoli Piceno (182); seguono quelle

di Ancona (177), Macerata (154), Pesaro Urbino (86), Fermo (82).

Sono 21 i casi di persone provenienti da fuori regione.

Le positività rilevate comprendono soggetti sintomatici

(133), contatti in setting domestico (179), contatti stretti di

casi positivi (203), in setting lavorativo (11), in ambienti di

vita/socialità (28), in setting assistenziale (6), in setting

scolastico/formativo (9), screening percorso sanitario (8). Per

altri 125 casi si stanno effettuando le indagini

epidemiologiche. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte