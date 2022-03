Covid: Marche, 783 casi in 24ore, incidenza sale a 638

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 07 MAR – Terzo giorno consecutivo di lieve

rialzo per l’incidenza di casi di coronavirus ogni 100mila

abitanti con la curva epidemiologica nelle Marche che si sta

stabilizzando dopo un periodo di sensibile e progressivo calo:

nell’ultima giornata 783 casi e l’incidenza sale a 638,80 ( ieri

era a 625,21 e l’altro ieri a 602,03). Da rilevare, secondo i

dati forniti dalla Regione, che il 47,9% dei tamponi eseguiti

nel percorso diagnostico (1.633) sono risultati positivi. In

tutto sono stati analizzati 2.115 test tra cui 482 nel percorso

guariti.

Tra gli ultimi positivi ci sono 191 persone con sintomi: i

casi comprendono 226 contatti stretti di positivi, 203 contatti

domestici, 3 in ambiente di vita/socialità, uno ciascuno in

setting lavorativo, assistenziale e sanitario; su 154 contagi in

corso l’approfondimenti epidemiologico. Ancora in provincia di

Ancona il numero di contagi più alto (237); poi Macerata (173),

Ascoli Piceno e Pesaro Urbino (111 ognuna) e Fermo (103), oltre

a 48 casi da fuori regione. La fascia d’età che ha registrato

più positivi in un giorno è stata quella tra i 25 e i 44 anni

(226), seguita da 45-59 anni (160). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte