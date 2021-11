Covid: Marche, incidenza oltre 90 ma -4 ricoverati (87)

Condividi l'articolo









(ANSA) – ANCONA, 13 NOV – Supera quota 90 l’incidenza di

positivi al coronavirus nelle Marche, salita in un giorno da

85,32 a 90,70, dopo i 253 positivi rilevati nell’ultima

giornata; contestualmente però calano i ricoveri per Covid-19

che passano da 91 a 87 (-4) con una diminuzione di pazienti in

Terapia intensiva (20; -1), Semintensiva (22; -2) e reparti non

intensivi (45; -1). Emerge dall’aggiornamento del Servizio

Sanità della Regione. Un altro decesso correlato alla pandemia

nelle ultime 24ore: si tratta di una 77enne di San Benedetto del

Tronto, con patologie pregresse, che era ricoverata all’ospedale

di Fermo.

I nuovi 253 positivi sono ‘spalmati’ in tutte le province a

partire da quella di Ancona (59), seguita da Macerata (55),

Fermo (36), Ascoli Piceno (33); 13 i contagi da fuori regione.

Ci sono 58 persone con sintomi; i casi comprendono 59 contatti

stretti di positivi, 72 contatti domestici, 7 in ambiente

scolastico/formativo, 3 di lavoro, e uno ciascuno

rispettivamente per ambiente di vita/socialità, assistenziale,

sanitario. Nell’ultima giornata eseguiti 3.901 tamponi (2.117

nel percorso diagnostico con il 12% di positivi e 1.784 nel

percorso guariti) e 1.040 test antigenici (70 positivi).

In un giorno cinque persone dimesse dagli ospedali. Gli

assistiti in strutture territoriali sono 79 e quelli in

osservazione nei pronto soccorso 11. Il totale dei positivi si

attesta a 3.113 (+94) e le quarantene per contatto con

contagiati a 5.737 (+348). I guariti/dimessi sono 112.170 (+158)

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte