Covid: Marche; ricoveri invariati, un decesso e incidenza cala

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 20 MAG – E’ rimasto invariato nelle

Marche nell’ultima giornata il numero di ricoveri per Covid-19:

sono 114 i degenti di cui 4 in Terapia intensiva (+1), 23 in

Semintensiva (-1) e 87 in reparti non intensivi (+1) e 12 le

persone dimesse in un giorno; la percentuale di occupazione di

pazienti Covid delle intensive è dell’1,7% mentre in Area Medica

è dell11,%. Un decesso correlato al Covid (un 96enne di Apiro

nel Maceratese) e il totale sle a 3.893. Intanto sono 810 i

positivi rilevati in 24ore e l’incidenza ogni 100mila abitanti

resta in discesa (da 445,21 a 415,63). Lo comunica la Regione.

Il totale di positivi scende a 4.426 (-87) e gli isolamenti

domiciliari a 11.649 (-480) di cui 254 con sintomi mentre i

guariti/dimessi si attestano a 459.372 (+896). Il quadro dei

contagi dà conto di 237 casi in provincia di Ancona; seguono

Macerata (164), Pesaro Urbino (160), Ascoli Piceno (114) e Fermo

(110); 25 positivi provenienti da fuori regione. Eseguiti in

24ore 3.252 tamponi tra i quali 2.774 nel percorso diagnostico

(29,5% di positivi) e 508 nel percorso guariti. Il numero più

alto di positivi nella fascia d’età 45-59 anni (226) e 25-44

(193 casi). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte