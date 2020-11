Covid: Marche sperano ritorno zona gialla ma focolaio a Fano

(ANSA) – ANCONA, 30 NOV – Ritorno delle Marche in zona

gialla? “E’ l’auspicio, penso di sì però abbiamo un focolaio a

Fano che stiamo gestendo: abbiamo 25 positivi, con 25 in zona

grigia, speriamo che questi pazienti non si riflettano sulle

terapie intensive”. Così l’assessore alla Sanità delle Marche

Filippo Saltamartini a margine della seduta del Consiglio

regionale rispondendo alle domande dei cronisti: nei giorni

scorsi, dopo un colloquio telefonico con il ministro Speranza,

il presidente della Regione Francesco Acquaroli aveva

preannunciato la possibilità di un ritorno dalla zona arancione

a quella gialla per le Marche, dal prossimo 4 dicembre, in virtù

del buon andamento dell’indice Rt sceso sotto quota 1.

Il focolaio a cui l’assessore Saltamartini è all’ospedale

Santa Croce di Fano (azienda Marche Nord) che ieri aveva

segnalato casi di positività in degenti presso le Unità

operative di Gastroenterologia e Medicina 3 del presidio.

(ANSA).



—

