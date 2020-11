Covid, Marotta: “Iniquità da Asl, intervenga Spadafora”

(ANSA) – ROMA, 08 NOV – “C’è un forte rammarico: invoco

l’intervento del ministero dello Sport. Questa situazione è

iniqua, porta a un’alterazione della regolarita’ delle

competizioni”. Così Beppe Marotta, ad dell’Inter, interviene al

telefono con l’ANSA sul caso degli stop non uniformi della Asl

ai convocati dalle nazionali: a Roma una Asl ha fermato quelli

giallorossi, l’altra ha dato via libera ai laziali. “E’ assurdo

che le ASl si comportino in modo diverso da Roma 1 o Roma 2, o

da Milano a Firenze – ha aggiunto Marotta -. Fermo restando che

ci sono i protocolli rigidi e che giustamente tutti dobbiamo

rispettarli, c’è la zona d’ombra nella mancanza di centralià di

questa gestione: e ogni Asl diventa centrale nella gestione dei

club. Diventa ancor più di rilievo il mio allarme di qualche

giorno fa, con la richiesta di ridurre gli impegni delle

Nazionali”. (ANSA).



