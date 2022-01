Covid: media Gb, ‘brutto contagio’ per bebè di Boris Johnson

Condividi l'articolo

(ANSA) – LONDRA, 20 GEN – Impegnato a cercare di rintuzzare

le minacce contro la sua leadership in casa Tory in seguito ai

contraccolpi del cosiddetto scandalo Partygate, il premier

britannico Boris Johnson ha dovuto affrontare in questi giorni

con la terza moglie Carrie anche momenti di angoscia familiare.

Almeno stando a una gola profonda citata dal Daily Mail, che ha

rivelato di un “brutto” contagio da Covid diagnosticato di

recente alla piccola Romy, ultima nata in casa Johnson, che ha

appena sei settimane di vita, aggiungendo peraltro che il peggio

sembra essere ora passato.

La notizia è stata tenuta riservata dalla famiglia e non ha

per ora conferme ufficiali da Downing Street. Secondo la fonte,

la bimba neonata del primo ministro (che in totale ha 7 figli

riconosciuti, avuti con tre donne) si sta comunque ora “riprendendo”.

Johnson – attualmente tre volte vaccinato – ha patito un

pesante contagio da Covid durante la prima fase della pandemia,

sfociato in un drammatico ricovero di tre giorni in terapia

intensiva in un ospedale di Londra prima della Pasqua del 2020.

Mentre pure la first lady Carrie si è successivamente ammalata

ed è poi guarita. (ANSA).



