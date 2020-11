Covid: medici, ospedali Piemonte fuori controllo

(ANSA) – TORINO, 03 NOV – “Avevamo chiesto sin da giugno, in

vista di una possibile nuova ondata del contagio, di prevedere

un adeguato piano di gestione della pandemia, riorganizzando le

strutture sanitarie piemontesi, cercando di aumentare il numero

di medici e infermieri, rivedendo la gestione del triage. Nulla

di tutto questo è stato fatto e oggi ci ritroviamo a vivere una

situazione ospedaliera drammatica, quasi fuori controllo”. E’ il

commento del segretario di Cimo Piemonte, Sebastiano Cavalli,

ricoverato sotto osservazione all’ospedale di Verduno.

“E’ veramente inammissibile perché poi a farne le spese sono

sempre solo il personale sanitario e i cittadini”, aggiunge il

segretario del sindacato dei medici piemontesi. Le strutture

sanitarie piemontesi sono al collasso, le terapie intensive sono

tornate ad essere intasate e presto occorrerà trovare soluzioni

alternative per garantire la sicurezza di pazienti e medici.

“Siamo preoccupati – aggiunge Cavalli – il personale sanitario è

già in forte stress, turni massacranti e soprattutto il numero

di contagiati e ricoverati che continua a crescere. Ora serve

lavorare tutti insieme e in modo rapido, anche perché oltre ai

malati Covid ci sono persone afflitte da altre patologie gravi

che hanno tutto il diritto di essere curate con la stessa

urgenza”. (ANSA).



