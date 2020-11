Covid: membro staff positivo, il Torino in isolamento

(ANSA) – TORINO, 13 NOV – Il Torino entra da questa sera in

isolamento, dopo che all’interno del gruppo è stata riscontrata

una positività. Lo rende noto il club sul proprio sito. “Nel

corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa

la positività al Covid-19 di un membro dello staff tecnico. Il

tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento”,

spiega il club granata che, “in ossequio alla normativa ed al

protocollo, ed in accordo con le autorità sanitarie competenti”.

L’isolamento della squadra “permetterà a tutti i soggetti

negativi ai controlli – conclude il club – di svolgere la

regolare attività sportiva”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte