(ANSA) – NAPOLI, 02 GEN – Meno tamponi e in Campania il tasso

di positività schizza in alto. A fronte di 29.677 test, infatti,

i positivi sono 5.192 per un 17,4% rispetto al 10,5 di ieri. Tre

i morti.

Il tasso di occupazione delle terapie intensive resta stabile

con 55 posti mentre aumentano i ricoverati nei reparti ordinari:

si passa dai 686 di ieri ai 718 di oggi. (ANSA).



