Covid: Merkel, la situazione in Germania è drammatica

“La situazione pandemica in Germania è drammatica”. Lo ha detto Angela Merkel, parlando alla conferenza delle città. Per il virus è “del tutto indifferente” che il Paese abbia un governo reggente o nel pieno delle sue funzioni, ha aggiunto. “Anche il numero di morti è spaventoso”, ha detto, sottolineando che il numero dei pazienti nelle terapie intensive sale rapidamente.

Rivolgendo un appello ai non vaccinati a rivedere la loro posizione perché il vaccino è la via che conduce fuori dalla pandemia, la cancelliera ha quindi ribadito che “non è affatto troppo tardi per farsi somministrare una prima dose di vaccino”. Anche per il richiamo, il cosiddetto booster, la cancelliera ha sollecitato “uno sforzo nazionale”.

Il Robert Koch Institut ha registrato oggi un nuovo record di contagi da covid in Germania: in 24 ore sono 52.826 i positivi e 294 i morti registrati. L’indice settimanale su 100 mila abitanti è di 319,5 casi. L’indice di ospedalizzazione è di 4,86 pazienti ricoverati su 100 mila

abitanti. In Germania solo il 67,7% della popolazione è coperta da protezione vaccinale completa.

—

