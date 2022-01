Covid: Mihajlovic, Cagliari poteva far rinviare questa partita

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 GEN – “Potevamo vincerla. E invece abbiamo

perso”. È il riassunto della gara di Mihajlovic. “Certo- ha

detto- meritavamo il pareggio. Bisogna considerare però che ci

sono mancati la condizione fisica per gli allenamenti che non

abbiamo potuto fare bene. Peccato, finché stavamo bene abbiamo

gestito la partita. Abbiamo preso un gol su fallo laterale e uno

su una deviazione”. Ancora polemiche sulla gestione

dell’emergenza Covid: “Nella vita paga di solito più l’onestà

che la furbizia, questa volta no- spiega- il Cagliari poteva far

rinviare la partita qualche giorno in più visto le nostre

condizioni. Non hanno accettato. Complimenti a loro, però la

ruota gira”. (ANSA).



