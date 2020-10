(ANSA) – MILANO, 09 OTT – Matteo Gabbia è positivo al Covid.

Lo annuncia il Milan in una nota spiegando che il difensore è “attualmente con la Nazionale Italia Under 21 in Islanda”. E’ il

terzo giocatore attualmente positivo nella squadra rossonera

oltre a Ibrahimovic e al brasiliano Duarte. (ANSA).



