Covid: ministero Salute approva circolare con protocollo sport

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 GEN – Il ministero della Salute ha

approvato la circolare con il nuovo protocollo anti-Covid per lo

sport che era stato approvato la scorsa settimana dalla

Conferenza Stato-Regioni e quindi aveva passato il vaglio del

Cts. Il documento – che prevede tra l’altro il blocco

dell’intero gruppo squadra nel caso in cui si raggiunga un

numero di positivi superiore al 35% dei componenti – individua

regole “sicure e condivise” per assicurare parità di trattamento

e dare certezza al prosieguo dei campionati alla luce della

nuova ondata di Covid-19.

Nel pomeriggio si è tenuta una riunione allargata con i

ministri Speranza e Gelmini, il presidente della Conferenza

delle Regioni, Fedriga, il presidente del Coni, Malagò, la

sottosegretaria Vezzali e il presidente Fmsi, Casasco, per le

ultime valutazioni. Sono attese nelle prossime ore le decisioni

della Federcalcio con il numero dei giocatori per rosa da cui si

deve calcolare il 35%.

“La predisposizione e il varo del documento dimostrano che

quando si lavora di squadra, in maniera coordinata, da parte del

governo e da parte dell’area sportiva e tecnico-medica Coni e

federazioni si arriva a portare a casa un risultato

straordinario nell’interesse degli atleti e dell’industria dello

sport”, ha dichiarato all’ANSA il presidente della Federazione

medico sportiva, Maurizio Casasco. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte