Covid: morto il no vax de ‘La Zanzara’

Condividi l'articolo

(ANSA) – MANTOVA, 28 DIC – E’ morto all’ospedale di Borgo

Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana,

Maurizio Buratti, il no vax 61enne di Mantova, noto per le sue

partecipazioni, sopra le righe, alla trasmissione radiofonica di

Radio 24 la Zanzara. A tradire il carrozziere quel Covid di cui

aveva sempre negato l’esistenza, vantandosi anche di essere

entrato in un supermercato di Mantova quando giĆ era preda della

malattia. Era stato ricoverato in terapia intensiva

dell’ospedale veronese in gravi condizioni, ma non aveva mai

fatto marcia indietro sulle sue convinzioni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte