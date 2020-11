Covid: Napoli; da domani 130 posti letto in cliniche private

(ANSA) – NAPOLI, 03 NOV – Parte da domani l’apertura dei

posti letto covid19 nelle cliniche private a Napoli. Alla

manifestazione di interesse dell’Asl Napoli 1 hanno risposto

alcune strutture e dopo le verifiche è stata approvata la

creazione di reparti per i pazienti affetti da coronavirus e che

vanno ricoverati in degenza ordinaria.

Da domani, si apprende dall’Asl Napoli 1, vengono attivati 40

posti letto alla Casa di Cura Villa Angela che si trova in via

Manzoni e 90 posti letto nella clinica Villa delle Querce in via

Battistello Caracciolo. Lo step successivo riguarderà invece

l’Hermitage in via Cupa Tozzoli, nella zona del Bosco di

Capodimonte, che attiverà 60 posti letto di degenza ordinaria

dal 23 novembre. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte