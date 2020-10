Covid: Napoli; nuova protesta mamme, ridateci la scuola

(ANSA) – NAPOLI, 17 OTT – Ci sono bambini con lo scudo di

Capitan America, altri con i gessetti colorati e scrivono sui

blocchi di cemento posti davanti all’ingresso di palazzo Santa

Lucia, a Napoli, sede della Regione Campania.Tutti hanno la

mascherina, nonostante in molti siano al di sotto dei 6 anni e ‘accompagnano’ i propri genitori nel secondo giorno di protesta

contro l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che chiude

le scuole fino al 30 ottobre.

Non ci sono solo mamme e papà, ci sono anche insegnanti,

esperti che tengono laboratori nelle scuole, ci sono gli autisti

degli scuolabus che chiedono misure di sostegno economico.

“Ridateci la scuola”, dicono in coro i manifestanti, che con

sé hanno uno striscione con la scritta “La scuola non è un

virus”.

“Ci preme dire, dopo la diretta Fb di ieri di De Luca che non

siamo qui perché sottovalutiamo il rischio – ha detto Maria

Carmen, mamma di Alfonso – ma per denunciare che in sette mesi

non ha fatto nulla e se la prende con le scuole chiudendole”.

Sandra Forte è un’insegnante e una madre, in protesta, oggi, in

questa doppia veste. “Anche i medici lo hanno detto che il

contagio avviene fuori scuola e non dentro – ha sottolineato –

La scuola deve essere riaperta, come insegnante so bene che con

la didattica a distanza i ragazzi non riescono a mantenere

l’attenzione così come quando siamo in classe”.

Stefano Nicoletti è il papà di Elisabetta e Anna, 8 e 9 anni.

Tutta la famiglia è arrivata al presidio. “Noi chiediamo il

ritiro del provvedimento – ha spiegato – perché lede il diritto

allo studio, che viene completamente calpestato dall’ordinanza

di De Luca”. “Oggi si consente il campionato, a Napoli c’è la

partita, allo stadio ci sono mille persone – ha aggiunto – e il

problema sarebbero le scuole che sono controllate?”.

Tra i manifestanti, c’è anche una insegnante di Arte e

immagini della scuola media Fiorelli. “Abbiamo sdoppiato le

classi – ha fatto sapere – per fare in modo che ci fosse tutta

la distanza dovuta tra i ragazzi ai quali viene misurata la

temperatura prima di entrare. Sono contraria alla chiusura, la

richiesta è di riaprire subito”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte