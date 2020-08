Covid: Napoli; sbarco da Sardegna, ‘stiamo bene ma ora test’

(ANSA) – NAPOLI, 25 AGO – “Siamo stati benissimo in

Sardegna, ora farò il sierologico in laboratorio ed

eventualmente il tampone, sto benissimo ma voglio la

tranquillità della mia famiglia”. Così un giovane napoletano

abbronzato e sorridente racconta la sua vacanza in Sardegna

sbarcando dalla Tirrenia Ariadne al porto di Napoli. Sono stato

512 i passeggeri sbarcato oggi, quasi tutti al termine delle

vacanze. Volti un po’ tirati nel vedere gli uomini della

capitaneria di porto e le telecamere ad aspettarli. Un ufficiale

misura la febbre a ognuno prima dello sbarco, poi via libera a

sciamare per la città, con il clima vacanze subito sostituito

dal clima covid19. “Mi aspettavo – spiega una ragazza di 25 anni

– maggiori controlli, pensavo avessero fatto in test rapido

all’imbarco, invece niente, tutti salgono sulle navi. Speriamo

bene, ora farò i miei controlli”.

Qualche preoccupazione c’è, ma in generale l’atmosfera è

rilassata: “In vacanza – spiega una donna che sbarca con sua

figlia piccola – non abbiamo avuto la preoccupazione del covid,

ci siamo godute il mare della Sardegna. Ora farò il tampone, ma

ci sentiamo bene”. La paura è essere asintomatici e magari aver

fatto un po’ troppa movida: Sono stato a ballare e a fare

aperitivi – racconta un ragazzo di Napoli – devo dire che la

folla c’era e l’attenzione fino alla scorsa settimana non era

tanta. Poi hanno chiuso i locali, si è avvertita un po’ di

paura. Vediamo, magari farò il test per stare tranquillo”. La sensazione da parte dei passeggeri è che il viaggio fosse

sicuro: “Sulla nave – racconta un turista sui 50 anni – è andato

tutto bene, gli ufficiali controllavano il distanziamento e non

ci sono stati assembramenti, il viaggio è stato tranquillo. In

Sardegna sono stato bene, so che il problema del covid c’è

ancora anche se non grave come all’inizio”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte