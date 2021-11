Covid: no vax Trieste tenta di curarsi da solo, morto in casa

Condividi l'articolo









(ANSA) – TRIESTE, 20 NOV – Aveva contratto il Covid e stava

cercando di combatterlo da solo a casa, convinto che le cure

domiciliari fossero sufficienti, ma dopo l’aggravarsi delle

condizioni di salute è morto. E’ accaduto ieri a Trieste, nel

quartiere di Padriciano. Vittima un imprenditore di 50 anni,

difensore delle posizioni no vax. Lo riporta Il Piccolo.

L’uomo insieme alla moglie gestiva un bed and breakfast ed

era titolare di una piccola impresa. Secondo la ricostruzione

del quotidiano, il 50 enne era stato colto giorni fa dai primi

sintomi dell’infezione e aveva optato per le cure domiciliari.

All’aggravarsi delle sue condizioni, a causa di una crisi

cardiaca, è stato però necessario l’intervento dei sanitari del

118. Al loro arrivo l’uomo era già in arresto cardiaco e i

ripetuti tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

“Vediamo purtroppo che ci sono sempre più casi di persone che

scelgono queste cure domiciliari. Lo constatiamo ormai ogni

giorno. La situazione sta diventando drammatica – riferisce al

quotidiano il primario del 118 di Trieste, Alberto Peratoner –

Affidarsi a cure e a professionisti non in linea con le evidenza

scientifiche è molto pericoloso”. (ANSA).



