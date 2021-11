Covid: nuovo aumento di quasi 1.000 casi in Veneto

Condividi l'articolo









(ANSA) – VENEZIA, 10 NOV – Il Veneto torna a sfiorare i 1.000

nuovi contagi Covid in un giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati

931 i positivi scoperti con i tamponi (ieri erano stati 883).

Sono numeri che non si registravano da diversi mesi. Il totale

degli infetti dall’inizio della crisi raggiunge i 487.192. Lo

riferisce la Regione. Sale anche l’incidenza, pari all’1,1%

sugli 84.248 tamponi eseguiti. Si contano anche due vittime, che

portato il totale dei decessi dell’inizio dell’epidemia a

11.858. Crescono nettamente gli attuali positivi, 13.609 (+439).

L’andamento dei dati ospedalieri mostra un aumento deciso dei

ricoverati nei reparti non critici, 273 (+12), mentre resta

pressochè stabile quello delle terapie intensiva, 57 (-1).

(ANSA).



