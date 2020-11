Covid: nuovo cluster all’Oasi di Troina, 32 positivi

(ANSA) – PALERMO, 14 NOV – Nuovo cluster nell’Oasi Maria

Santissima di Troina, centro ad alta specializzazione che

assiste disabili gravi, che aveva fatto diventare in passato il

paese dell’Ennese ‘zona rossa’. Sono 32 i nuovi positivi al Covid: 27 ospiti della struttura, tre operatori e due pienamente

sotto controllo’. ‘Ventisette sono i pazienti positivi su 252

ricoverati all’interno della struttura, gia’ in isolamento in

due reparti diversi – aggiunge – e poi tre operatori sanitari

ammalati piu’ due manutentori. Nessuno di loro e’ ricoverato in

altre strutture e le loro condizioni di salute sono discrete e

al momento non creano alcuna preoccupazione, L’Asp e’ stata

informata di tutto” – sottolinea il presidente dell’Irccs, don

Silvio Rotondo (ANSA).



