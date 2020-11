Covid: nuovo record di contagi in E-R, sono 2.180

(ANSA) – BOLOGNA, 05 NOV – Nuovo record di contagi in

Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore, a fronte di 20.332 tamponi,

sono stati individuati 2.180 nuovi positivi, più della metà dei

quali (1.156) sono asintomatici, individuati attraverso

screening e contact tracing. Ci sono stati tredici nuovi morti.

Anche se aumenta la percentuale delle persone che non

richiedono cure ospedaliere o sono prive di sintomi (97,5%),

aumentano anche i ricoveri: sono infatti 177, 16 in più di ieri,

quelli in terapia intensiva e 1.588 negli altri reparti Covid

(+34).

I nuovi decessi, che portano il totale a 4.712, riguardano

persone di età compresa fra i 71 e i 98 anni e sono quattro in

provincia di Ferrara, tre a Reggio Emilia e Modena, uno a Parma,

uno a Bologna, Parma e Piacenza.

La provincia con il maggior numero di contagi è Bologna con

599 nuovi casi, seguita da Modena con 332, poi Reggio Emilia

(262), Ravenna (225), Piacenza (186), Rimini (151), Parma (140),

Ferrara (120); seguono Imola (58), Cesena (54) e Forlì (53).

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte