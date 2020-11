Covid: nuovo record di contagi in Emilia-Romagna, 35 morti

(ANSA) – BOLOGNA, 08 NOV – Nuovo record di contagi in

Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore sono stati infatti

individuati 2.360 casi, peraltro con un numero molto inferiore

(come di solito avviene nei fine settimana) di tamponi, che sono

stati 12.950. Si contano anche 35 morti, fra i 54 e i 99 anni,

19 dei quali in provincia di Bologna. Continuano a crescere i

ricoverati in terapia intensiva.

Dei nuovi contagiati, però, oltre il 60% sono asintomatici

(1.452), individuati grazie alle attività di contact tracing e

degli screening regionali.

Anche se il 94,6% dei contagiati non richiede cure

ospedaliere e sono in isolamento a casa, i ricoverati superano

quota 2.000: sono 194, sei in più di ieri, quelli in terapia

intensiva, 1.836 (+113) negli altri reparti Covid).

La situazione dei contagi nelle aree sanitarie

dell’Emilia-Romagna vede Modena con 639 nuovi casi; Bologna

(527); Reggio Emilia (304); Rimini (201); Parma (183); Piacenza

(159); Ferrara (113); Ravenna (89); Cesena (61); Forlì (51) e

Imola (33). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte