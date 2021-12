Covid: obesità e notti i fattori di rischio per operatori sanità

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 15 DIC – Sovrappeso, obesità e malattie

respiratorie croniche, ma anche ruolo lavorativo, con prevalenza

per infermieri e Oss, e turni di lavoro notturni. Sono i fattori

di maggiore rischio per l’infezione da coronavirus per i

lavoratori della sanità emersi da uno studio condotto

dall’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena tra marzo 2020

e gennaio 2021 sui suoi quasi 6mila dipendenti. Di questi, 765

sono risultati positivi ad almeno un tampone nel corso dei primi

11 mesi della pandemia. Ciò significa che il 13% degli operatori

è stato infettato da SARS-CoV-2, lievemente sopra la media

nazionale (11%, dati Eurostat). Lo studio emiliano, ‘Factors

Associated with SARS-CoV-2 Infection Risk among Healthcare

Workers of an Italian University Hospital’, è stato pubblicato

sulla rivista internazionale Healthcare.

Si tratta di un lavoro che “ci dà un’idea di quanto la

pandemia abbia colpito direttamente i nostri operatori”, spiega

Loretta Casolari, responsabile della sorveglianza sanitaria e

promozione della salute dei lavoratori dell’Aou di Modena.

Nello studio è stata ricercata una possibile associazione tra

diverse varabili, sia individuali sia lavorative, con il rischio

di contrarre il SARS-CoV-2. Tra i fattori considerati spiccano

il sesso e l’età, l’indice di massa corporea, il fumo di

sigaretta, la presenza di malattie croniche, e anche il ruolo

lavorativo e il lavoro notturno. “Come ci si attende, il

SARS-CoV-2 ha colpito maggiormente gli operatori sanitari

rispetto ai non sanitari. Tra i sanitari, ad ammalarsi di più

sono stati infermieri e OSS, seguiti dai medici. In particolare,

il rischio di Covid-19 è stato più che triplo negli infermieri e

negli OSS rispetto ai non operatori sanitari, e circa doppio nei

medici. È interessante notare che è stata osservata

un’associazione tra rischio di infezione e turni di lavoro

notturni, significativamente correlata al numero totale di turni

nell’intero periodo di 11 mesi”. (ANSA).



