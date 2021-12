Covid: offensiva vaccinale in Alto Adige

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLZANO, 02 DIC – L’Alto Adige, con un colpo di

reni, tenta la rimonta delle classifiche vaccinali. Dal 10 al 12

dicembre è prevista una grande offensiva in tutto il territorio

provinciale offrendo complessivamente 100 mila dosi per chi deve

ricevere il booster oppure la prima dose. L’iniziativa è stata

presentata in conferenza stampa dal governatore Arno Kompatscher

che ha sottolineato che provvedimenti simili vengono intrapresi

in tutta Europa perché “il vaccino aiuta, come dimostrano i

dati”.

L’assessore alla sanità Thomas Widmann ha evidenziato che sono

ormai 230 mila gli altoatesini che hanno ricevuto l’ultima dose

oltre 5 mesi fa. Il booster è stato già somministrato a 58 mila.

Restano comunque 150 mila altoatesini ancora non immunizzati.

Gli altoatesini – finora spesso restii al vaccino anticovid –

evidentemente stanno cambiando idea. Questa settimana – ha detto

Widmann – con 31 mila dosi si registra un valore record. In

tutta la provincia saranno allestiti 10 hub dell’azienda

sanitaria, ai quali si aggiungeranno centri vaccinali in 29

comuni e 40 farmacie. (ANSA).



